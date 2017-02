0

Piqué foi ao chão e Simeone... ajoelhou

Fernando Torres acabava de recuperar a bola após lance dividido com Gerard Piqué, num lance em que o árbitro assinalou falta. Incrédulo com a decisão, Diego Simeone ajoelhou-se no relvado, isto num jogo em que o seu At. Madrid perdeu por 2-1 diante do Barcelona.