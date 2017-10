0

0



Piqué ouviu assobios e imprensa espanhola diz que reagiu 'à Figo'

Gerard Piqué continua a ser atormentado pela posição que tomou em relação à independência da Catalunha e no jogo Barcelona-Atlético Madrid (1-1), em que se deslocou à capital, o defesa espanhol continua a 'sofrer' com a situação. Quando regressava do aquecimento para os balneários foi fortemente assobiado pelos adeptos colchoneros e a reação foi tapar... os ouvidos.