Piqué ouviu das boas em Alicante: adeptos não lhe perdoam

Gerard Piqué foi recebido com insultos na chegada da seleção espanhola a Alicante. Muitos adeptos aguardavam a comitiva tanto no aeroporto como no hotel e o jogador do Barcelona voltou a sentir o desagrado motivado pela participação no referendo sobre a independência da Cartalunha.