Piqué pediu explicações ao árbitro no túnel do Atlético-Barcelona e... foi isto

Luis Suárez teve a primeira oportunidade de golo no Atlético-Barcelona: Oblak falhou na abordagem a um remate de Messi, a bola sobrou para o uruguaio que a introduziu na baliza, já depois do árbitro ter considerado falta sobre o guarda-redes dos colchoneros. Ora, Piqué 'não percebeu' o que se passou e, no intervalo, pediu explicações ao árbitro do encontro Mateu Lahoz no túnel... [Vídeo AS]