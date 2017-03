0

Piqué protege André Gomes e critica assobiadelas

André Gomes estreou-se, no domingo, a marcar pelo Barcelona frente ao Valencia (vitória dos catalães por 4-2) mas, ainda assim, não se livrou de ouvir assobios antes mesmo de entrar em campo. Uma atitude que mereceu duras críticas de Piqué no final do encontro