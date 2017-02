0

Pjaca 'tabelou' com Layún e abriu o marcador no Dragão

Pjaca precisou de apenas cinco minutos após saltar do banco para abrir o marcador no FC Porto-Juventus. O jovem croata rompeu pela área dos dragões após 'tabelar' com Layún, que viu a bola acertar-lhe e seguir para o adversário, que bateu Casillas.