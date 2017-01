381

Plantel do Arsenal vai à loucura com vitória de Federer

O 18.º Grand Slam conquistado por Roger Federer não deixou ninguém indiferente, exemplo disso foi a festa que o plantel do Arsenal fez no ginásio, enquanto assistia à final do Open da Austrália. Os únicos a ficarem indiferentes (?) aos festejos foram mesmos os espanhóis, que torciam por Rafa Nadal.