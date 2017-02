20

Plantel do Chelsea recria desafios do FIFA 17

A convite da EA Sports, empresa detentora da 'saga' de videojogos FIFA, o plantel do Chelsea recriou alguns desafios do que estão presentes no FIFA 17. Os escolhidos foram N'Golo Kanté, Thibaut Courtois, Nathaniel Chalobah, Eden Hazard, Michy Batshuayi e Kurt Zouma, que estiveram à altura do desafio.