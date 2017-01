0

0



Podence abre via rápida para Boateng decidir

Boateng fez ao minuto 71' o 3-1 no Moreirense-Benfica, resultado que não sofreria alterações até ao final. Com os encarnados balanceados no ataque, reagindo à desvantagem, o Moreirense sentencia o encontro. Podence ganha a bola no meio-campo e serve o futebolista ganês. Veloz, o atacante dispara em direção à baliza e, à saída de Ederson, remata certeiro, bisando no desafio