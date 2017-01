0

Podence em grande no terceiro golo do Moreirense

De regresso ao Sporting, Podence parece disposto a despedir-se do Moreirense em grande estilo. Esta quinta-feira, diante do Benfica, foi decisivo no terceiro golo dos cónegos. Primeiro recuperou a bola em duelo com Jardel, fintou Samaris com grande classe e, a concluir, serviu Boateng, que na cara de Ederson fez o tiro certeiro.