0

0



Podence fez tudo bem e Bas Dost 'só' teve de encostar

Daniel Podence foi o elemento em destaque no lance do segundo golo do Sporting. Primeiro jogou para trás em Piccini, abriu linha de passe ao italiano e depois, embalado pela direita, serviu na perfeição Bas Dost para o segundo da noite do holandês.