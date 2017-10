0

0



Pogba dá 10-0 à lesão: nada tira a boa disposição ao médio do United

A recuperação de Paul Pogba (lesão muscular na coxa esquerda) está a levar mais tempo do que foi inicialmente previsto, mas o médio do Manchester United não desmoraliza e alegria no trabalho é coisa que não lhe falta, como se pode ver por mais este vídeo que partilhou através da rede social Instagram, onde a banda sonora ficou a cargo de Drake & Future, com o tema 'Jumpman'.