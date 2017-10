0

Pogba em estilo Bruce Lee? Sim, é verdade...

Pogba continua a recuperar da lesão que sofreu aos 19 minutos do jogo da Liga dos Campeões diante do Basileia, a 12 de setembro, e tem partilhado com os seus seguidores alguns dos exercícios que tem feito até ao estilo Bruce Lee, como o próprio escreveu na legenda deste vídeo. "Wouaaaa tchaaaaaa", acrescentou ainda o médio francês do Manchester United. É isto...