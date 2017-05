643

Pogba está a aprender como viver após o pai ter falecido, revela Mourinho

O pai de Paul Pogba faleceu no dia 12 e o médio não jogou frente ao Tottenham (domingo) e pouco treinou desde então. José Mourinho garantiu esta sexta-feira que o internacional francês estará em campo no jogo do Manchester United diante do Crystal Palace, mas também deixou perceber que o seu futebolista, apesar de forte, sofreu um grande abalo.



"O Paul está bem. É um tipo forte, com mentalidade forte. Está a aprender como viver após o pai ter falecido. Mas ele é forte e sabe que precisa de jogar no próximo domingo porque há muito tempo que não joga nem treina. Precisa de minutos em campo, pelo que vai jogar frente ao Palace", disse o treinador em conferência de impresa.