63

0



Pogba deixou o Manchester United de "calças em baixo"... é a opinião de Souness

O valor que o Manchester United pagou à Juventus pela transferência de Paul Pogba no verão passado continua ser um dos temas que marcam a agenda em Inglaterra. O clube de Old Trafford foi agora criticado de forma original por causa das negociações pelo médio francês. Graeme Souness, antigo internacional escocês do Liverpool, que como treinador passou pelo Benfica, começou por dizer em análise feita na Sky Sports que "O United tem sempre de pagar um extra [premium]. Quando é o United tem de se colocar 25 por cento em cima do preço, só porque se trata do Manchester United e porque tem muito dinheiro."

"Mas na minha opinião eles ficaram com as calças em baixo ao pagarem 100 milhões. Ainda me têm de convencer [sobre Pogba]. Ele pode vir a ser um jogador um dia, mas nesta altura, passado um ano no nosso futebol, ainda estou para ser convencido", encerrou Souness, arrancando gargalhadas a Jamie Redknapp, seu parceiro nos comentários.