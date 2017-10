0

Pogba num espetacular 'breakdance' com bola... dentro de um carro

Paul Pogba continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida a 13 de setrembro frente ao Basileia e não perde a boa disposição, a qual partilha com os fãs através das redes sociais. Este é o mais recente vídeo do médio francês do Manchester United, no qual surge a fazer 'breakdance' dentro de um carro em andamento com uma bola de futebol nas mãos.