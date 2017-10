46

Pogba regressou aos treinos (e foi cá de uma forma!)

Paul Pogba está de regresso aos trabalhos. O médio do Manchester United passou as últimas 6 semanas a recuperar de uma lesão muscular que contraiu no encontro frente ao Basileia, da Liga dos Campeões, e regressou esta quinta-feira ao complexo dos red devils. Jesse Lingard aproveitou as redes sociais para dar conta do bom 'feeling' do internacional francês.