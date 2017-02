608

Polémica no Boavista-Sp. Braga: A bola entrou ou não?

Aos 85' do Boavista-Sp. Braga, aconteceu o lance polémico do encontro. Rodrigo Pinho cabeceou e Vagner defendeu mas os minhotos alegam que a bola já tinha entrado na baliza no momento da intervenção do guarda-redes. O árbitro mandou seguir e a partida acabou mesmo empatada (1-1).