Polémica no FC Porto-Benfica em juniores em cima do apito final

Aos 90' do FC Porto-Benfica em juniores, e com o resultado empatado (2-2), os dragões viram a bola bater no poste duas vezes no mesmo lance e acabaram a pedir golo quando o guarda-redes Fábio Duarte agarrou o esférico em cima da linha de baliza - este não ultrapassou por completo a linha. Ainda assim, a equipa portista acabaria mesmo por marcar instantes depois, vencendo o clássico.