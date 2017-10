0

0



Polícia teve de intervir no Vila Real-Aves

O encontro da terceira ronda da Taça de Portugal entre o Vila Real e o Aves ficou marcado pela intervenção policial após um desacato nas bancadas, que envolvia as claques. O jogo esteve inclusivamente parado com os jogadores de ambas as equipas a dirigirem-se às bancadas para serenar os ânimos dos adeptos.