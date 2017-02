249

0



Por que é que Mourinho 'mandou' os adeptos do United acampar para a porta de Ibrahimovic?

O Manchester United conquistou a Taça da Liga de Inglaterra no domingo, frente ao Southampton, e bem pode agradecer a Zlatan Ibrahimovic, que marcou dois golos, o último dos quais no 3-2, em cima do final do tempo regulamentar. Na conferência de imprensa, José Mourinho foi de novo questionado sobre a continuidade do sueco nos red devils além do que foi acordado no verão passado - o contrato será de uma temporada, com o clube a poder exercer opção por mais uma -, e respondeu desta forma:



"Só um jogador idiota é que viria para Inglaterra aos 35 anos, sem se sentir capaz de estar à altura [do desafio]. Quem melhor do que ele é que poderia saber [que estava à altura]? Eu não, vocês [jornalistas] também não, só ele. E ele tomou a decisão de vir para Manchester United porque se sentia pronto [para o desafio]. O crédito [por isso] é dele e não meu. É dele - tudo para dele e nada para mim. Nunca imploro, mas caso seja necessário talvez que os adeptos possam ir até á porta da casa dele e ficar lá toda a noite. Mas todo acreditamos que ele irá ficar mais uma temporada."