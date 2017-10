Porque é que Messi se está a rir de Sergio Ramos à gargalhada?

Lionel Messi deve ter ficado a rir à gargalhada quando viu Alex Granell esticar o braço para dar a bola a Sergio Ramos para depois a atirar por cima do defesa do Real Madrid, já no final do tempo extra do jogo entre os merengues e o Girona, que terminou nuam suprreendete vitória dos conjunto catalão (2-1). É que Ramos fez examente o mesmo a Messi em agosto, na segunda mão da Supertaça de Espanha...