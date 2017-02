147

0



Português leva dois KO's... em vinte segundos!

Presente este fim de semana no MX Muay Xtreme, realizado na Tailândia, o lutador português Francisco Alegre foi, no espaço de poucos segundos, alvo de dois KO's brutais no combate diante de Kwangtung. Ao primeiro golpe o português ficou logo bastante abalado, mas o árbitro optou por não determinar logo o vencedor, algo que sucederia nem vinte segundos depois... Um segundo golpe que teria sido desnecessário, caso o juiz tivesse, como manda o bom senso, terminado logo o combate, até porque Francisco Alegre estava, claramente, em mau estado físico. A finalizar, repare-se no papel do árbitro, que nos dois KO's... foi ao tapete com o português.