'Praga' de lesões no Benfica: os números que assustam as águias

O número de lesões que já se registaram esta temporada no plantel do Benfica continua a 'ensombrar' as águias. Atualmente, há 4 casos clínicos que ainda serão reavaliados pelo departamento clínico antes do jogo com o Sp. Braga, que se juntam a uma já longa lista