Faiz Subri conquistou o Prémio Puskas com este livre espetacular

Mohd Faiz Subri, que atua no Penang, da Malásia, venceu o Prémio Puskas 2016, que distingue o melhor golo. O jogador malaio apontou um livre fantástico diante do Pahang, em fevereiro do ano passado, no campeonato local.