Prémio Puskas virá do... Campeonato de Portugal Prio?

Diogo Picanço, do Lusitânia dos Açores, apontou um golo fantástico no encontro com o Ginásio de Alcobaça, referente à última jornada da Série E do Campeonato de Portugal Prio. Teremos aqui um grande candidato ao Prémio Puskas?