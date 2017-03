0

Previsão dos adeptos para o Juventus-FC Porto? Há de tudo... até um 0-7!

O FC Porto visita a Juventus com o objetivo de concretizar o 'impossível' e passar aos 'quartos' da Liga dos Campeões. No entanto, para os adeptos azuis e brancos este feito de 'impossível' não tem nada e há quem aposte num... 0-7! Os mais realistas ficam-se pelo empate mas ninguém 'aceita' a derrota. Já do lado dos italianos, golos também não faltam e espera-se até um hat trick de Higuaín, sem esquecer Dybala... Vale mesmo a pena conferir. [Vídeo: FC Porto | Twitter]