0

0



Prodígio brasileiro humilha paraguaios com três 'cabritos' em escassos segundos

Vinicius Jr., jovem promessa do Flamengo, encantou ao serviço da seleção de Sub-17 do Brasil, diante do Paraguai, ao aplicar três 'cabritos' no espaço de poucos segundos. Depois, para completar o festival, o prodígio ainda 'matou' a bola no peito com muita classe...