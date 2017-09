712

Prodígio de 16 anos bisa em Itália e deixa o pai em lágrimas no banco

Pietro Pellegri já era o futebolista mais jovem de sempre a marcar um golo na Serie A. Agora, o jogador do Génova, de apenas 16 anos, bisou na partida com a Lazio, deixando em lágrimas o pai, Marco Pellegri, team manager do clube que estava no banco. "No dia em que o meu filho entrar em campo com uma camisola do Génova vestida poderei morrer descansado", afirmara. Já Pietro, formado no clube, tinha contado que foi criado a "pão e Génova". O canal Premium Sport mostrou ao adolescente as imagens do pai no banco e este também não escondeu a emoção.