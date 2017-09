0

Puyol revela pedido muito especial que Guardiola lhe fez sobre Messi

Lionel Messi ultrapassa no domingo (Las Palmas) os 593 jogos que Carles Puyol fez ao serviço do Barcelona, ficando apenas atrás de de Xavi Hernández (767) e André Iniesta (638), e o 'Mundo Deportivo' entrevistou o antigo defesa para assinalar este marco e recordar alguns episódios protagonizados pelo astro argentino quando ambos integravam o plantel dos blaugrana.

"O Messi em campo é sempre muito competitivo, quer ganhar e recorre a todos os recursos que tem, e que não são poucos - como é óbvio conseguiu fazer-me várias 'cuecas'. Lembro-me que no início com o Pep Guardiola [no cargo de treinador] em que fazíamos jogos em campos reduzidos. Num deles decidi marcá-lo individualmente e a verdade é que ele fez gato sapato de mim...", recordou Puyol.

"O Pep Guardiola disse-me 'não quero que lhe dês pontapés' e eu respondi que se era para ser assim, então que parasse o treino. Tentei de tudo, mas não consegui fazer nada. Claro que era preciso ter cuidado e não fazer entradas duras, mas ele tem demasiados recursos: nós andamos em câmara lenta e ele vai muito rápido."