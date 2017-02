0

0



Quagliarella em lágrimas após recordar "inferno"

Salvador da Sampdoria diante do Cagliari, com o golo que marcou e que valeu um empate ao seu conjunto, Fabio Quagliarella não conteve a emoção após o encontro, em declarações à Sky Sport. Em causa esteve o "inferno" que o avançado italiano passou, que este fim de semana parece ter terminado, com a condenação a quatro anos e 8 meses de prisão a um polícia, acusando de extorsão.