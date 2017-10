0

Quando maquilhar rabos é profissão: o vídeo da 'Sports Illustrated' que se tornou viral

A 'Sports Illustrated' já está a preparar a edição de fatos de banho de 2018 e tem divulgado vários momentos do making of nas redes sociais. Como este, no qual se vê Alexis Ren a ser... maquilhada. "É um trabalho difícil, mas alguém tem de o fazer", legendou a publicação.