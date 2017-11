Quando o apanha bolas provoca uma... batalha campal

A final da Taça da Austrália, disputada na madrugada de terça-feira, foi um duelo de emoções fortes entre Sydney FC e Adelaide United, com o vencedor (Sydney) a ser definido apenas no tempo extra. Ora, no meio de tanta emoção, nem mesmo os apanha-bolas escaparam. Veja-se este lance, no qual Michael Marrone, do Adelaide United, perdeu a cabeça com a demora e atirou um deles ao chão. Depois disso... foi uma autêntica batalha campal!