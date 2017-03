0

0



Quando o guarda-redes é atacado por... abelhas

Há quem diga que a vida dos guarda-redes não é fácil, especialmente devido a tudo o que os guardiões são alvo durante os encontros. Contudo, na Argentina há situações que vão para lá do normal, conforme se viu este fim de semana, no duelo entre o Colón de Colonia Caroya e o Atl. Carlos Paz, do campeonato Federal C, onde Agustín Centini, do primeiro conjunto, foi atacado por... abelhas.