Quando o guarda-redes se arma em artista e... dá mau resultado

O Ajax empatou este domingo a um golo ante o Groningen e bem pode culpar o guarda-redes André Onana por esse resultado menos positivo. Veja-se a forma como o camaronês comprometeu no lance do primeiro golo (e único) do adversário, apontado por Brian Linssen.