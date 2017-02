0

Quando Pogba chegou ao balneário com a troféu é que a festa começou a sério

A festa do Manchester United no relvado do estádio de Wembley após a conquista da Taça da Liga de Inglaterra, diante do Southampton (3-2) foi uma versão 'light' do que sucedeu no balneário. Veja o que aconteceu depois de Paul Pogba chegar com o troféu.