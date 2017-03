0

Quando se perde a bola não vale dar pontapés entre as pernas do adversário

O truque não é novo, mas pode ter pegado depois de Draymond Green (Golden State Warriors) o ter 'ensaiado' em Steven Adams (Oklahoma City Thunder), por duas vezes no playoff do ano passado. Assim, Markieff Morris (Washinton Wizards) tratou de reagir a um desarme de Mason Plumlee (Denver Nuggets) na ronda da NBA da madrugada desta quinta-feira com um pontapé entre as pernas do adversário. Não correu bem para Plumlee, é certo, mas Morris também não saiu 'ileso', pois acabou desqualificado.