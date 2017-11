Quando um autocarro estraga uma filmagem perfeita

25 anos depois da sua inauguração, o estádio Georgia Dome, em Atlanta, foi demolido, num momento que prendeu a atenção de muitos curiosos e que levou o The Weather Channel a fazer mesmo um direto para mostrar ao Mundo o momento em que o estádio era destruído. Tudo a postos para a implosão, câmara colocada num local perfeito para captar o momento e, na precisa altura em que se começa a destruir o estádio... um autocarro aparece à frente e estraga TODO o plano. Com trabalho totalmente estragado, o repórter de imagem até tenta ter uma 'conversa' com o autocarro... mas sem efeito.