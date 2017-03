0

0



Quando um combate acaba em KO... simultâneo

Este combate de MMA que teve lugar em Kansas City (Estados Unidos), integrado no Shamrock FC 285, acabou de uma forma insólita, com Axel Cazares e Alan Vasquez no chão depois de KO... simultâneo, após 1m25 no primeiro assalto. A vitória foi atribuída a Vasquez, o menos mal-tratado, embora se perceba facilmente que o nariz não ficou em bom estado...