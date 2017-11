Quando um jogador de campo brilha nos penáltis... como guarda-redes

O duelo entre Qatar e Iraque, referente ao Grupo C do torneio asiático de Sub-19, foi tudo menos... normal. Primeiro de tudo, mesmo sendo um jogo de uma fase de grupos, o encontro teve de ser resolvido nos penáltis, isto porque as duas equipas acabaram o encontro empatadas a um e também na classificação. Tudo igual: golos marcados, golos sofridos, pontos... E na altura, o herói acabou por ser um guarda-redes... improvisado. Tudo porque o qatari Shehab Mamdouh foi expulso por se ter adiantado antes da conversão de um penálti e acabou por ter de dar o seu lugar a Nasser Abdulsalam, que saiu de campo como herói qatari.