0

0



Quando um jogo de basquetebol se transforma em... boxe

O ultimo minuto de jogo entre Praça de Fátima e a Associação de Basqueteiros do Amapá (ABAP), referente ao Estadual Amapaense Sub-22, foi, digamos, bastante quentinho. Tudo por causa de um lance mais violento na defesa, que levou mesmo a uma verdadeira batalha campal. Com isto tudo, e sem polícia no local, o árbitro finalizou logo ali o jogo...