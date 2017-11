Quanto cresceram os jogadores num ano? Mourinho explica... de forma literal

A conferência de imprensa de José Mourinho para lançar o jogo do Manchester United com o Chelsea (domingo, 16h30) estava no início quando um jornalista quis saber quanto é que os jogadores do Manchester United tinham crescido desde 23 de outubro de 2016, data em que os red devils deixaram Stamford Bridge com uma pesada derrota por 4-0. O treinador foi irónico dando uma resposta literal:



"Talvez o [Marcus] Rashford, dois centímetros, e o Scott McTominay, três."