Quaresma ligou o 'modo fantasia' e... acabou assim

O Besiktas perdia por 2-0 diante do Gençlerbirligi, aos 86', quando Ricardo Quaresma, num lance individual, conseguiu superar a marcação com duas fintas brilhantes e sofreu penálti. Cenk Tosun foi chamado à cobrança e marcou, mas no final do Besiktas perdeu mesmo por 2-1.