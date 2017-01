221

1



Quaresma recorda 2016 como um ano de campeões

Campeão turco, pelo Besiktas, campeão europeu, por Portugal. Ricardo Quaresma jamais esquecerá o ano de 2016, um dos mais ricos da sua carreira. E aproveita essa 'riqueza' para, através de um vídeo partilhado nas redes sociais, passar uma mensagem motivacional, otimista, de crença no futuro. Ricardo Quaresma na primeira pessoa. Do singular e do plural.