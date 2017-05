26

0



Queda de Geraint Thomas no Giro foi causada por moto da polícia. Veja como tudo aconteceu

O ciclista britânico Geraint Thomas considera inaceitável o episódio que provocou a sua queda na 9.ª etapa da Volta a Itália. Veja como uma moto policial mal estacionada podia ter terminado com a corrida do líder da Sky. "É ridículo. Algo assim nunca deveria acontecer. Preciso digerir isto. Neste momento, estou zangado", admitiu Geraint Thomas no final da etapa.