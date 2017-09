1

Quem disse que é preciso um casaquinho já no outono?

Fanny Lyckman é uma designer e estilista sueca, que já fez vários trabalhos para a Chiquelle Swim, Chimi Eyewear ou até mesmo com a Tresemmé. Apesar de viver num país particularmente frio, a jovem consegue 'aquecer' qualquer ambiente à sua volta, com as fotografias que coloca na sua conta oficial de Instagram, onde já conta com aproxidamente 600 mil seguidores.