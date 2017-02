0

Quem será o sortudo dos pilotos da F1 que anda a treinar neste paraíso?

A temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1 começa a 26 de março e os pilotos estão em plena fase de treino para ganhar capacidade física de forma a serem capazes de dominar as verdadeiras 'bestas' que são os novos carros. Este vídeo mostra Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Renault) a trabalhar no duro... mas também a juntar ao útil ao agradável, aproveitando as praias - e outras coisas - de Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos). Os testes começam a 27 de fevereiro (Barcelona).