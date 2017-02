206

Quem subiu e quem desceu o seu valor de mercado na Liga NOS

O 'Transfermarkt', site especializado em mercado, atualizou, após o fecho da janela de inverno e o fim da primeira volta do campeonato, os valores de mercado dos vários futebolistas que atuam na Liga NOS. Veja aqui a lista com os 45 jogadores mais valiosos e as suas alternâncias.