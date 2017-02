0

0



Quer mesmo ver como são os 'monstros' da Fórmula 1 para 2017?

A Williams divulgou um curto vídeo do seu carro para a temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1. A escuderia de Grove é a primeira a levantar o véu que cobre a máquinas produzidas à luz das alterações das regras, das quais terão resultados verdadeiros 'monstros' das pistas, pela aparência (no bom sentido, claro está) e pela velocidade (idem...). Veja aqui o FW40, movido por unidade motriz Mercedes.