Querem ganhar em cima da buzina? Chamem o Wiggins

Andrew Wiggins precisou de escassos segundos para estragar a festa em casa dos Phoenix Suns, que estavam a vencer os Minnesota Timberwolves por 111-110 no final do tempo regulamentar. O base recebeu a bola e sob a pressão de P.J. Tucker tratou de a encestar, sem espinhas já com o cronómetro a zero, deixando o adversário direto de joelhos, sem querer acreditar que a sua equipa acabara derrotada por 112-111.